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Сегодня, 09:35

Мостовой: «ЦСКА хотел меня вернуть из «Спартака» и грозился забрать в армию»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и воспитанник ЦСКА Александр Мостовой рассказал, как ушел от армейцев к красно-белым.

«ЦСКА хотел меня вернуть из «Спартака» и грозился забрать в армию. Мне кажется, что лет до 30 половина болельщиков не знала, что я воспитанник армейского клуба. Проблема заключалась в том, что красно-синие не выступали в Высшей лиге и не имели дублирующего состава, а меня молодого в основу взять никак не могли. И тогда один из тренеров мне сообщил о приглашении на просмотр в «Красную Пресню», которую тренировал Олег Иванович Романцев. Через полгода меня постепенно начали подключать к играм за дублирующий состав «Спартака» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

56-летний экс-полузащитник играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год, провел 106 матчей и забил 34 гола. Вместе с московским клубом Мостовой дважды становился чемпионом СССР.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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