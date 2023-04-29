Мостовой высказал мнение о результатах «Динамо» под руководством Йокановича

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о результатах «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича.

«Я ничего против Йокановича не имею. Он сам был хорошим футболистом. Говорят, что он мягкий. А что Анчелотти грозный или Зидан? Они все были в футболе и свою энергию давно выплеснули. Да, так складывается ситуация, что в «Динамо» из года в год происходит то, что мы видим: начинают восхвалять, а потом оказываются там, где сейчас находятся. Непозволительно в юбилейный матч проиграть. Это даже необъяснимо. Нельзя винить иностранца, что он не знает историю клуба. Зачем им вообще знать? Они понимают, что отработают года два и уедут. Нужно давать шанс своим специалистам. Тот же Колыванов подходит по всем требованиям. Был выдающимся футболистом в «Динамо», десять лет играл в Италии. Сейчас уже много лет работает тренером. Выводил команды в Премьер-лигу. Но удивительно то, что его никто не рассматривает. Конечно, было бы здорово, если это произойдет», — приводит слова Мостового Sport24.

28 апреля бело-голубые дома проиграли «Факелу» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Динамо» проиграло второй матч подряд и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре команда встретится с «Химками».