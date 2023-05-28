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Сегодня, 19:10

Мостовой: «Ну займет «Спартак» второе место, третье — от этого ничего не поменяется»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о борьбе за второе-третье места в РПЛ.

«Давайте так: с момента, как «Зенит» стал чемпионом, все успокоилось. Наши друзья-журналисты подогревают тему второго места, третьего, четвертого. А интерес уже упал. Интрига была, пока «Зенит» где-то терял очки. А сейчас — кто второй, кто третий... Ну, ЦСКА вчера потерял очки — я предсказывал, что такое возможно, потому что у «Краснодара» хорошая команда. Ясно, я не думал, что сегодня «Спартак» потеряет очки. Полагал, что в один-то мяч они должны выиграли. Но — ничего. Займут второе место, третье — что от этого поменяется? Ничего. Еврокубков у нас нет. Медаль дадут? Ну, не знаю. Нам в Советском Союзе только золотые медали, а за второе и третье места — ничего», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга с 67 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет ЦСКА, имея в активе 55 очков. На третьей позиции расположился «Спартак» (54 очка). Четвертую строчку занимает «Ростов» (50 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/28/20543744.shtml
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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