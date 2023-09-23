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Сегодня, 22:41

Мостовой: «Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

«Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал Максименко. Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны «Спартака». «Динамо» же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда. Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает. Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-kogda-ya-uvidel-bongonda-i-babicha-to-srazu-ponyal-chto-oni-budut-igrat-v-osnove/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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