Мостовой: «Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых над «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

«Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал Максименко. Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны «Спартака». «Динамо» же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда. Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает. Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В 10-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет 1 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.