Мостовой: «Не мешайте Станковичу и он выиграет «Спартаку» титулы»

Бывший футболист Алекандр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), ставшую для красно-белых шестой кряду в чемпионате России.

«Спартак» — красавцы, их можно только поздравить. Видно, что в команде все хорошо и каждый получает удовольствие от игры. Я же еще летом говорил, что «Спартак» будет бороться за медали, так оно и получается. Не мешайте Станковичу, и он выиграет вам титулы», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» уйдет на зимнюю паузу занимая 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и уступая на два очка от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».