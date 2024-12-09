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Сегодня, 05:29

Мостовой: «Не мешайте Станковичу и он выиграет «Спартаку» титулы»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист Алекандр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0), ставшую для красно-белых шестой кряду в чемпионате России.

«Спартак» — красавцы, их можно только поздравить. Видно, что в команде все хорошо и каждый получает удовольствие от игры. Я же еще летом говорил, что «Спартак» будет бороться за медали, так оно и получается. Не мешайте Станковичу, и он выиграет вам титулы», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» уйдет на зимнюю паузу занимая 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и уступая на два очка от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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