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Мостовой: «На самом деле «Спартаку» нужно радоваться, что счет в матче с «Оренбургом» всего лишь 0:2»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«Я прогнозировал тяжелую игру. Я говорил, что «Спартак» не выиграет. Как аргументы приводил синтетическое поле и запредельный настрой у соперника. Они тем более до этого разгромили «Сочи». К синтетическому покрытию «Спартак» не мог привыкнуть особенно в первом тайме. Из-за этого были ошибки. Мне это видится так. Вот так получилось. Во втором тайме «Спартак» хотел что-то поменять, но уже не было возможностей. На самом деле им нужно радоваться, что счет всего лишь 0:2. «Оренбург» там мог забивать и еще», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков. «Оренбург» с 31 очком расположился на 7-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005053797_aleksandr_mostovoy_spartaku_nujno_radovatsya_chto_schet_byil_vsego_lish_02
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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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