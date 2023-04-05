Мостовой: «Йокановичу нужно дать еще время. Проблема не в нем, а в футболистах «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Думаю, что ему нужно дать еще время, хотя бы до конца сезона. Вообще я думаю, что проблема не в Йокановиче, а в футболистах команды. Проблема в головах футболистах и в том, что крутится около них, особенно, что касается молодых. Их очень сильно возвысили, хотя никто из них ничего не добился. История с Захаряном, Тюкавиным и Грулевым — кто это вообще? Вам по 20 лет, ребят, играйте, доказывайте. Больше всего это влияет на «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Динамо» с 35 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 22-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.