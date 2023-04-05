Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:16

Мостовой: «Йокановичу нужно дать еще время. Проблема не в нем, а в футболистах «Динамо»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Думаю, что ему нужно дать еще время, хотя бы до конца сезона. Вообще я думаю, что проблема не в Йокановиче, а в футболистах команды. Проблема в головах футболистах и в том, что крутится около них, особенно, что касается молодых. Их очень сильно возвысили, хотя никто из них ничего не добился. История с Захаряном, Тюкавиным и Грулевым — кто это вообще? Вам по 20 лет, ребят, играйте, доказывайте. Больше всего это влияет на «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Динамо» с 35 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 22-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-jokanovichu-nuzhno-dat-vremya-problema-ne-v-nem-a-v-futbolistah-komandy/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, зачем ему российское гражданство
Иванов — главный арбитр дерби «Спартак» — «Динамо», Кукуян рассудит матч «Локомотив» — «Зенит»
Кечинов: «Закрепиться на втором месте в РПЛ кажется посильной задачей для нынешнего «Спартака»
Бушманов назвал две причины результативности Дзюбы в «Локомотиве»
Терехов — о новом контракте с «Сочи»: «Шанс остаться в клубе 50 на 50»
Широков: «Даже если «Торпедо» вылетит, Клотет будет решать задачу выхода обратно в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божин — о своем отстранении после матча со «Спартаком»: «Видимо, кому-то это надо было»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, зачем ему российское гражданство