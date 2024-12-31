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Сегодня, 15:00

Мостовой: «Главное, чтобы в «Спартаке» нигде не появился Абаскаль»

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Экс-игрок сборной СССР и России Александр Мостовой высказался о результатах и игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича в первой части сезона РПЛ.

«Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? А кто один из первых сказал? Мостовой Александр сказал: ребят, подождите. А сейчас все затихли. Мои слова все только переформулируют. С учетом последней серии осеннюю часть я бы оценил на 4 с плюсом. Повторюсь: главное, чтобы нигде не появился Абаскаль», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Мостовой
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