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Сегодня, 21:57

Мостовой: «Если «Спартак» хочет стать чемпионом, нужно усиляться игроками уровня Промеса и Мозеса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал борьбу за золото РПЛ в сезоне-2023/24.

«Сейчас я вижу «Зенит» явным фаворитом. А вот за второе место будут бороться опять «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и так далее. Если «Спартак» имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звезд «Зенита», то тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. То есть тогда «Спартак» будет зависеть от себя, а не от «Зенита» в большей степени. Если «Спартак» хочет стать чемпионом, то нужно усиляться игроками уровня Промеса и Мозеса. А если будут приобретать игроков среднего уровня, то не стоит ожидать таких результатов», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России в сезоне-2022/23. Вторым финишировал ЦСКА, отставший от петербуржцев на 12 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005172968_aleksandr_mostovoy_nazval_uslovie_uspeha_spartaka
Александр Мостовой
Виктор Мозес
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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