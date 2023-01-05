Мостовой высказался о совмещении работы Галактионова в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о совмещении постов главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с молодежной сборной России.

«Я про эту тему говорил еще давно. Ну что это такое? У нас страна 140 миллионов жителей и сколько людей не знают, где работу найти! Тем более футбольные люди. А вы делаете какие-то совмещения. Вы помните, когда наша молодежь поехала на чемпионат Европы и ничего не показали? Нужно было убирать Галактионова, тогда не сделали этого, все затихло, а потом смотрим — он с новым циклом уже пошел. Он после такого должен сам сказать, что как только ему поступило предложение какое-то: «Ребят я ухожу, все, я в другом месте буду работать». Это не должны решать Дюков или еще кто-то, это от человека зависит. Тем более кто такой Галактионов?» — приводит слова Мостового Vprognoze.ru

Галактионов работает с молодежной сборной России с декабря 2018 года.

13 ноября 2022 года железнодорожники объявили о назначении 38-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 туров.