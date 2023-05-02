КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Мостовой высказался о совмещении работы главного тренера в клубе и молодежной сборной России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов не будет совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России.

«Это правильно. Что за совмещение вообще? У нас нет футбольных людей, тренеров? Кого нужно назначить в молодежную сборную? У нас все равно назначают, кого захотят. Так же как и Галактиона туда назначили, а он на первых порах там все проиграл. Молодежка же сейчас тоже нигде не выступает. Но если есть зарплата и товарищеские матчи, то почему бы и нет. Посмотрите, сколько у нас свободных футбольных людей. Зарплата есть, никакого риска! Тренируйся и получай зарплату. Если зарплата 30 тысяч рублей, то кому будет интересно. А если нормальная зарплата, то почему бы не поработать! Сможешь себе купить поесть. Посмотрите, какое у нас сейчас время», — цитирует Мостового Legalbet.

30 апреля председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил об уходе Галактионова с должности главного тренера молодежной сборной России.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-o-molodyozhnoj-sbornoj-rossii-esli-zarplata-30/
Александр Мостовой
Футбол
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Анжи» Гасанов заявил, что у Григоряна нет человеческих качеств

Глеб считает, что игроки РПЛ могут переходить в АПЛ