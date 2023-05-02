Мостовой высказался о совмещении работы главного тренера в клубе и молодежной сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов не будет совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России.

«Это правильно. Что за совмещение вообще? У нас нет футбольных людей, тренеров? Кого нужно назначить в молодежную сборную? У нас все равно назначают, кого захотят. Так же как и Галактиона туда назначили, а он на первых порах там все проиграл. Молодежка же сейчас тоже нигде не выступает. Но если есть зарплата и товарищеские матчи, то почему бы и нет. Посмотрите, сколько у нас свободных футбольных людей. Зарплата есть, никакого риска! Тренируйся и получай зарплату. Если зарплата 30 тысяч рублей, то кому будет интересно. А если нормальная зарплата, то почему бы не поработать! Сможешь себе купить поесть. Посмотрите, какое у нас сейчас время», — цитирует Мостового Legalbet.

30 апреля председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил об уходе Галактионова с должности главного тренера молодежной сборной России.