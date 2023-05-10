Мостовой — о том, что Малкома назвали «царем РПЛ»: «Он доказывает это своей игрой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, что в испанском издании AS нападающего «Зенита» Малкома назвали «царем РПЛ».

«Не обидно, что Малкома назвали царем? Меня «Царем» называли в Испании среди русских футболистов, Малкома в России среди иностранных. Никаких ошибок тут нет. Никогда не забывают людей, кто хорошо играет. Для этого мы и играем в футбол. Здесь ничего страшного нет. Наоборот, хорошо! Малком сильный футболист. Этот сезон — подтверждение. Доказывает своей игрой, что он лучший футболист нашего чемпионата», — приводит Sport24 слова Мостового.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за петербургскую команду 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. В феврале 2023 года нападающий получил российское гражданство.