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Мостовой — об обращении «Зенита» в CAS: «Сейчас бесполезно куда-либо обращаться. Не имеет смысла»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассматривать обращение «Зенита».

«Мне кажется, сейчас бесполезно куда-либо обращаться. Не имеет смысла. Я лишний раз убеждаюсь, что нужно было предпринимать меры в первые два дня после инцидента. Можно было взять кассету и посмотреть, кто там причастен. Там все видно. Я вообще считаю, что можно было бы больше красных карточек показать игрокам. Как минимум по шесть-семь удалений получили бы. Сейчас уже нет смысла в этих разбирательствах. Я также считаю, что решение о дисквалификации должно остаться в силе. Если бы все это было сделано своевременно, то наказали бы больше игроков», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

В феврале «Зенит» отправил в CAS жалобу на решение апелляционного комитета РФС оставить в силе дисквалификацию футболистов после драки в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2). Решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС на шесть матчей Кубка России дисквалифицированы игроки «Зенита» Родригао, Малком и Вильмар Барриос.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-ne-vidit-smyisla-v-obrashhenii-zenita-v-cas
Александр Мостовой
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