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Сегодня, 15:20

Мостовой о травме Джикии: «Возможно, пропустит матчи сборной. Но какая разница? Это же игра с Ираком»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Я еще вчера-позавчера говорил, что, скорее всего, «Спартак» не выиграет в «Оренбурге». Существенный аргумент — искусственное поле. Мы видели, как ребята чувствовали себя сегодня на нем. Да, «Оренбургу» тоже непросто, но он тренируется и играет на этом поле. На коротком отрезке это существенное преимущество. При этом не забываем, что «Оренбург» совсем недавно на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:0, иностранцы у оренбуржцев неплохие», — сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой высказался о травме, полученной капитаном «Спартака» Георгием Джикией на 76-й минуте игры с «Оренбургом».

«Жалко, что Джикия получил травму. Да, возможно, пропустит матчи сборных, но какая разница? Это же матч с Ираком. Тем более, там в расширенном списке было 40 человек, каждые 15 минут по человеку можно выпускать. А для «Спартака», конечно, неприятно, что капитан получил травму. Задняя поверхность бедра — это около месяца, смотря, какой надрыв там», — добавил Мостовой.

Сборная России сыграет с национальной командой Ирана по футболу 23 марта в Тегеране. 26 марта россиянам предстоит встретиться с Ираком.

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Александр Мостовой
Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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