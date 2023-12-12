Мостовой — о возможной стажировке в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что согласится пройти стажировку в «Оренбурге» в рамках обучения на тренерскую лицензию. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Давид Деограсия.

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет?! Давид — испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском. Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», — цитирует Мостового Sport24.

55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

По итогам 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.