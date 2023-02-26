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26 февраля, 18:40

Мостовой высказался о завышенных зарплатах в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о завышенных зарплатах в российском футболе.

«Мы на эту тему уже лет 20 говорим. Ясно, что есть раздутые зарплаты, а в футболе — тем более. Никто не говорит, что слишком много платят Неймару, Месси, Гризманну и Мбаппе, однако как они и играют! Я много лет прожил за границей и видел, как люди могут зарабатывать. Но там умеют считать деньги. Финансами не разбрасываются. Другое дело, когда сопоставимые деньги получают люди, которые так не играют и никогда не будут играть. Но опять же, как это исправить, если кто-то с большими финансами приходит и платит? Конечно, я тоже за то, чтобы поднять зарплаты врачам, пенсии поднять», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

По итогам 2022 года самым высокооплачиваемым игроком мира стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Его заработная плата в парижском клубе составила 110 миллионов, а еще 55 миллионов футболист получил благодаря рекламным контрактам.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/02/26/mostovoj-nikto-ne-govorit-chto-slishkom-mnogo-platjat-nejmaru-messi-grizmannu-i-mbappe-za-granicej-umejut-schitat-dengi-imi-ne-razbrasyvajutsja
Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Футбол
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