Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба планирует стать тренером после завершения карьеры игрока.

«Не знаю, как оценить такое желание. Из тысячи футболистов 800 хотят попробовать себя в роли тренера. Я видел и таких, которые вообще не хотели становиться наставниками. А потом как-то постепенно начинали работать в этом качестве. С другой стороны, встречал и тех, кто вообще в футбол не играл, а потом становился тренером. Никакой связи между игровой позицией и тренерским стилем нет. Бывает, что говорят: «Он был хорошим защитником, значит, его команда будет отлично обороняться» Или «Раз он играл нападающим, то команда будет много забивать». Да нет, конечно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив», подписав контракт с железнодорожниками до конца текущего сезона.