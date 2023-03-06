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Сегодня, 16:17

Мостовой высказался о желании Дзюбы стать тренером

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба планирует стать тренером после завершения карьеры игрока.

«Не знаю, как оценить такое желание. Из тысячи футболистов 800 хотят попробовать себя в роли тренера. Я видел и таких, которые вообще не хотели становиться наставниками. А потом как-то постепенно начинали работать в этом качестве. С другой стороны, встречал и тех, кто вообще в футбол не играл, а потом становился тренером. Никакой связи между игровой позицией и тренерским стилем нет. Бывает, что говорят: «Он был хорошим защитником, значит, его команда будет отлично обороняться» Или «Раз он играл нападающим, то команда будет много забивать». Да нет, конечно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив», подписав контракт с железнодорожниками до конца текущего сезона.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10702418-mostovoj-vyskazalsya-o-vozmozhnoj-rabote-dzyuby-v-kachestve-trenera.html
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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