Мостовой: «Семин — знаковая фигура для российского футбола, но всему свое время»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об экс-главном тренере «Локомотива» Юрии Семине.

«Он знаковая фигура для российского футбола, прежде всего для «Локомотива», — цитирует «Чемпионат» Мостового. — Что касается его возвращения в РПЛ, то всему свое время. Юрий Палыч не в юном возрасте, а возраст тоже нужно учитывать».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.