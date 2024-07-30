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Сегодня, 13:20

Мостовой: «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых в первых двух турах РПЛ.

— Можно ли сказать, что нынешний «Спартак» — команда без потенциала? Наверное, нет, это громкое заявление. Потенциал можно найти практически у любой команды. Весь вопрос в том, как этот потенциал раскрыть.

Конечно, «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это. Деньги у клуба есть, молодые игроки — тоже. Надо работать над тем, чтобы снова добиваться высоких результатов", — сказал Мостовой.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.

Источник: РБ Спорт
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