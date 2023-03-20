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Мостовой: «Никогда не разделял восторга, который приписывали Абаскалю за то, что у него играют преимущественно россияне»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.

В последних трех играх московский клуб одержал только одну победу.

«Я никогда не разделял оптимизма и восторга, которые приписывали Абаскалю за то, что играют преимущественно россияне. Какая вообще разница? Если у меня человек играет хорошо и сильнее другого, то при чем здесь его паспорт? Играют сильнейшие. Поэтому не нужно притягивать эти вещи и выдавать их за чистую монету», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

После 20 туров «Спартак» идет на третьем месте в чемпионате России, имея в активе 40 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ne-razdelyal-vostorg-kotory-j-vse-pripisy-vali-abaskalyu-za-doverie-k-rossiyanam-pasport-ne-pri-chem-igrayut-sil-nejshie/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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