Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», пальма первенства у них»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о состоянии красно-белых в весенней части сезона.

«А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом. Пальма первенства по яркости игры у них. А другие команды на одном плюс-минус уровне и создают интригу с «Зенитом». Поэтому делать акцент на то, что «Спартак» что-то там должен не стоит. Перед началом сезона я говорил — воспринимайте спокойно», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Спартак» с 41 очком занимает 3-е место.