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Сегодня, 20:10

Мостовой — о футболе в России: «В деревне ты можешь играть. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уровне отечественного футбола.

«У нас же не показывают английский и испанский футбол, поэтому нам не с чем сравнивать. Мы сейчас отрезаны от всего — в этом и проблема. Все кричат, шумят, только наш футбол стараются поднять: «Как все здорово! Как все замечательно!» А я говорю: «С чем вы сравниваете, когда никто не играет ни в Европе, ни против европейских команд?» Сравнивают между собой, в деревне. В деревне ты можешь играть, да. А потом выйдешь, тебе пятерку кинут, и ты поедешь — все», — цитирует Мостового Sport24.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Источник: https://sport24.ru/football/news-567546-mostovoy-ob-urovne-rpl-v-derevne-ty-mozhesh-igrat-a-potom-vyydesh-tebe-pyaterku-kinut-i-ty-poyedesh
Александр Мостовой
Футбол
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