Мостовой об уходе Абаскаля: «Спартак» уже давно разводили на «бабки»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

35-летний специалист покинул красно-белых 14 апреля. Он возглавлял команду с лета 2022 года.

«Удивлен ли я тому, что Абаскалю выплатили 700-800 тысяч евро за увольнение? В «Спартаке» уже ничему не удивляюсь. Мы недавно со знакомым подсчитали: за последние 15 лет в «Спартаке» убрали 18 главных тренеров. Плюс у каждого были по три-четыре помощника, которые тоже немало зарабатывают. Получается, «Спартак» снова, как говорится, развели на «бабки»? «Спартак» уже давно разводили на «бабки» и многих разводят. Это футбол — самый богатый вид спорта. Кто туда попадает, тот хорошо зарабатывает», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах.

25 апреля красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.