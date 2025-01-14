Мостовой — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Если бы Промес остался, могли бы претендовать на что-то»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о шансах команды на титул под руководством испанца.

«Когда спрашивают снова о нем, я говорю: «Вы прекратите когда-нибудь о нем вспоминать?» Многие отвечают: «Да мы бы с удовольствием, но он опять вылезает». Плохо, что вылезает, забудьте. Ну был и был. Мне даже в голову не влезает это: человек, который не знает, что такое футбол, дает советы или еще что-то...

Если говорить конкретно, я бы тоже так сказал, если бы работал в команде и у меня ушел лучший футболист. Когда Месси ушел, «Барселона» тоже не могла выиграть ничего. Поэтому и здесь так же: если бы Промес остался, то могли бы претендовать на что-то», — сказал Мостовой «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Александр Абустин