Мостовой восхитился штрафным Барко: «В стиле Александра Мостового»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«В первом тайме было преимущество у «Спартака», но по голевым моментам «Химки» не уступили. Спасибо ВАР в моменте с отмененным голом. Потому что без ВАР он был бы засчитан. Умяров уже из года в год привозит, обрезает и ошибается. Ключевой момент матча — шикарный штрафной в стиле Александра Мостового. После этого «Химки» еще пропустили. После 2:0 стало ясно, что «Спартак» выиграет эту игру», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам двух туров чемпионата России красно-белые набрали 3 очка, на счету «Химок» 1 балл.

5 августа «Спартак» дома сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее в гостях встретятся с «Рубином».