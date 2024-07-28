Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:48

Мостовой восхитился штрафным Барко: «В стиле Александра Мостового»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«В первом тайме было преимущество у «Спартака», но по голевым моментам «Химки» не уступили. Спасибо ВАР в моменте с отмененным голом. Потому что без ВАР он был бы засчитан. Умяров уже из года в год привозит, обрезает и ошибается. Ключевой момент матча — шикарный штрафной в стиле Александра Мостового. После этого «Химки» еще пропустили. После 2:0 стало ясно, что «Спартак» выиграет эту игру», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам двух туров чемпионата России красно-белые набрали 3 очка, на счету «Химок» 1 балл.

5 августа «Спартак» дома сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее в гостях встретятся с «Рубином».

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Эсекьель Барко
12
Обсудить
Читайте также
Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
Мирра Андреева проиграла Линетт на старте Олимпиады
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Дебютный гол Барко и первая победа Станковича: «Спартак» обыграл «Химки»
Мостовой: «Барко — хороший футболист, но не надо его перехваливать»
Кечинов — о Барко: «Игрок очень мастеровитый, он поможет «Спартаку»
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: Сперцян и Смолов сыграют с первых минут
Бабич: «Будет круто, если Барко продолжит в том же духе»
Наконец-то — «Спартак» впервые за три с лишним года забил со штрафного. Какую красоту положил новичок!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Кечинов считает, что «Спартак» может стать достойным конкурентом «Зениту»

Бабич: «Будет круто, если Барко продолжит в том же духе»