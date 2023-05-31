Мостовой заявил, что без легионеров «Зенит» сравняется с «Сочи» по уровню игры

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о значимости легионеров в российском чемпионате.

«Вот возьмем недавний матч «Зенита» и «Сочи». В составе питерцев не было несколько иностранцев. И все. Мы видим, что игра равная. Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи». Да, можно сказать, что «Зениту» игра не нужна, они уже чемпионы. Но вышли же те, кто мало играл, им есть, что доказывать. Учитывая, что «Зенит» пятый раз подряд становится чемпионом, уровень легионеров решает почти все сейчас. Это ключевой фактор в нашем чемпионате. Я всегда говорю, убери легионеров из «Зенита», и они далеко не будут играть так. Я думаю, у всех такое мнение, кто разбирается в футболе», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

В последнем матче сезона «Зенит» сыграет против «Факела» 3 июня.

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.