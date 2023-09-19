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Сегодня, 17:47

Мостовой заявил, что «Динамо» постоянно допускает глупые ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о нынешней форме «Динамо».

«Динамо» сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с «Нижним»: как можно, ведя в счете, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а «Динамо» эти ошибки допускает постоянно. У него есть состав, поэтому оно держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После восьми туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидирует — «Краснодар» (18 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005342059_aleksandr_mostovoy_dinamo_postoyanno_dopuskaet_glupyie_oshibki
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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