Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Мостовой заявил, что Дзюба отлично вернулся в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«Дзюба просто отлично вернулся в РПЛ. Я всегда говорил, что он по-прежнему хорош и умеет забивать голы. Что-то сейчас все, кто в нем сомневался, притихли, уткнулись в тряпочку и молчат. У меня не было сомнений насчет него. Класс у него остался, мастерство есть. Забивать он точно не разучился. «Локомотив» все правильно сделал. Молодцы, что не побоялись его взять», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-dzyuba-prosto-otlichno-vernulsya-v-rpl-vse-kto-v-nem-somnevalsya-pritihli-i-molchat/
Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сычев о Пиняеве: «У нас давно не было нестандартных игроков, главное — не перехвалить»

Горшков назвал VAR шагом вперед