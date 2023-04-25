Мостовой заявил, что его считают легендой в Испании

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о легендарности футболистов.

«Сколько Уилкшир играл в «Динамо»? Конечно, он не легенда. У нас легендами уже называют людей, которые два гола забили. Я даже не помню, такой такой футболист играл за «Динамо», но я за этим клубом особенно не следил. Что касается Кокорина, это на выбор динамовцев. Трудно сказать. Но он правильно сказал — однозначно ни Уилкшир, ни Вальбуэна на звание легенд не тянут. У нас в «Спартаке» были люди, которые на скамейке сидели, год поиграли и говорят, что мы там тоже легенды. Слово «легенда» у нас утрировалось. Считаю ли я себя легендой «Спартака»? Это не мне, наверное, решать. Я в «Спартаке» провел пять лет, выиграл два чемпионата, Кубок, становился одним из лучших футболистов, много голов забил, много призов собрал, хотя на тот момент нам их особенно не давали. Дает ли это мне статус легенды? Меня в Испании считают легендой. Если можно иметь два статуса легенды, тогда да», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.