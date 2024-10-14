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Сегодня, 12:40

Мостовой заявил, что его выпишут из больницы в ближайшие два дня: «Скоро буду в строю»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Мостовой
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший игрок сборной России и СССР Александр Мостовой рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья после госпитализации.

«Чувствую себя хорошо. Последний камень, который вызывал у меня страшную боль вышел. Скорее всего, в течение двух дней меня выпишут из больницы. Посмотрим, что будет со стажировкой в «Спартаке». Самое главное в жизни — это здоровье. Когда что-то болит, то все остальное уходит на второй план. Скоро Мостовой будет в строю», — сказал Мостовой «СЭ».

4 октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак».

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)

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