Мостовой заявил, что его выпишут из больницы в ближайшие два дня: «Скоро буду в строю»

Сегодня, 12:40
Бывший игрок сборной России и СССР Александр Мостовой рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья после госпитализации.
«Чувствую себя хорошо. Последний камень, который вызывал у меня страшную боль вышел. Скорее всего, в течение двух дней меня выпишут из больницы. Посмотрим, что будет со стажировкой в «Спартаке». Самое главное в жизни — это здоровье. Когда что-то болит, то все остальное уходит на второй план. Скоро Мостовой будет в строю», — сказал Мостовой «СЭ».
4 октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак».