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Сегодня, 12:08

Андрей Мостовой: «Коваленко очень сильно расстраивается, что не играет»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» заявил, что хавбек Александр Коваленко переживает из-за недостатка игрового времени.

«Коваленко — талантливый игрок. Многие клубы хотели его купить, но он перешел в «Зенит». Он очень сильно переживает и расстраивается, что не играет. Думаю, любой футболист его поймет. Чего ему не хватает, чтобы пробиться в состав? Да все у него есть! Просто такой период. Когда попадаешь в топовую команду, не все сразу получается. Я в свой первый сезон в «Зените» тоже много сидел на замене. Ему нужно работать дальше. Готов ли он бороться за место в составе? Конечно, готов!» — сказал Мостовой «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах. В последний раз в чемпионате России полузащитник выходил на поле 25 ноября в игре против «Сочи» (3:0).

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
Александр Коваленко
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