Мостовой: «Локомотив» бездарно сыграл против «Крыльев Советов», один Гарре возил всю команду»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру «Крыльев Советов» и «Локомотива в матче 4-го тура чемпионата России (1:1).

«Игра «Крыльев» — просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли. «Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ. Один Гарре возил весь «Локомотив», они сыграли просто бездарно. Эта игра должна была завершиться со счетом 3:0 в пользу «Крыльев. Они были на порядок выше, чем «Локомотив», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».