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Сегодня, 15:35

Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас есть футбольный тренер»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, где пройдет стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в Академии РФС.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», — сказал Мостовой «СЭ».

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург».

В мае 2023 года бывший футболист пошел учиться на тренерскую лицензию.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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