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Сегодня, 17:01

Мостовой заявил, что не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

«А кто их считает легендами? Интересно, откуда это появилось. Вальбуэна — действительно сильный футболист, но как его можно к легендам отнести, если он там всего год был? У нас уже все перемешалось. Легендами называют людей, которые год пробыли и два гола забили. С этим словом надо быть поосторожнее. Это почетное звание. Человек 5-7 лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин отыграл столько? Конечно, он имеет право на это. Как футболиста Уилкшира не помню. Кокорин прав. Но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Ранее Кокорин заявил, что забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Вальбуэна и Уилкшира, которые не показали таких результатов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5081777-mostovoj-ne-stal-by-stavit-kokorina-v-rang-legend-s-etim-slovom-nado-byt-poostorozhnee.html
Александр Кокорин
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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