Мостовой заявил, что не стал бы ставить Кокорина в ранг легенд

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Ариса» Александра Кокорина о бывших футболистах «Динамо» Люке Уилкшире и Матье Вальбуэна.

«А кто их считает легендами? Интересно, откуда это появилось. Вальбуэна — действительно сильный футболист, но как его можно к легендам отнести, если он там всего год был? У нас уже все перемешалось. Легендами называют людей, которые год пробыли и два гола забили. С этим словом надо быть поосторожнее. Это почетное звание. Человек 5-7 лет должен отыграть, добиться чего-то. Кокорин отыграл столько? Конечно, он имеет право на это. Как футболиста Уилкшира не помню. Кокорин прав. Но не стал бы его в ранг легенд ставить. Это решают люди, которые были в «Динамо» много лет», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Ранее Кокорин заявил, что забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Вальбуэна и Уилкшира, которые не показали таких результатов.