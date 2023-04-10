Мостовой: «Я не вижу никакой логики в увольнении Бердыева»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Это, конечно же, не провал. О чем можно говорить, если человек совсем недавно туда пришел? Я просто не пойму, в чем логика приглашения была и увольнения? Когда приглашали Бердыева, они думали, что он 10 матчей подряд выиграет что ли? Команда находится на 10-м месте в РПЛ, вы чего хотели? Она до Бердыева там находилась и после. Опять чье-то кривлячество какое-то. Я в нашем футболе уже ничему не удивляюсь. Бывает, что в одной команде по 20 игр проигрывают, никого не убирают, а в других командах приходит, 10 игр проиграет и деньги уносит. Я не вижу никакой логики в увольнении Бердыева», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

Сегодня, 10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.