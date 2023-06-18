Мостовой: «Целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный человек, ни под кого не подстраиваюсь»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.

«Ничего не поменялось — «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке. Деньги платят вовремя, и все — больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют — Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что? Одно чемпионство! Многие даже не знают руководителей. Вот вы назвали этого Малежникова... Или как там его», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он заявил, что не является фанатом московского клуба.

«Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают», — добавил экс-футболист.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.