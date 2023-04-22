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Сегодня, 14:08

Мостовой заявил, что никакие реформы в РПЛ не помогут повысить уровень российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, помогут ли реформы улучшить уровень российского футбола.

«Никакие реформы в РПЛ не помогут повысить уровень российского футбола. Не понимаю, зачем что-то придумывать. В нашем российском футболе и так есть интерес. Было 18 команд. В такой большой стране можно и 20 сделать, как во всех сильных топ-5 чемпионатах. Везде так, у нас нет. Помню, когда лет десять назад возвращался в Россию, уже создавали «весна-осень», «зима-лето» и всех запутали. Сейчас плей-офф. Зачем? Конечно, можно все что угодно сделать, когда есть деньги. А ты попробуй без денег что-то создать», — приводит слова Мостового Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-22-mostovoy-nikakiye-reformy-v-rpl-ne-pomogut-povysit-uroven-rossiyskogo-futbola
Александр Мостовой
Футбол
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