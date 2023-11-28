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Сегодня, 15:22

Мостовой заявил, что никогда бы не пошел на шоу Слуцкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой выразил свое отношение к юмористическому ютуб-шоу тренера Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы «Ну, так нельзя, ###!»

«Ни в коем случае не пошел бы на шоу Слуцкого и Дзюбы! Для кого эта программа популярна? Для детей? Плохо, что такие шоу становятся популярны среди наших людей, но, повторюсь, никогда бы на него не пошел. Не смотрел ни одного выпуска, но знаю, что в каждой передаче они там сидят и матом ругаются, кого-то оскорбляют. Не понимаю, зачем это нужно Дзюбе — действующему и хорошему футболисту, а со Слуцким и так все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН сначала попал в футбол, теперь вот ведет шоу. Я за свою жизнь во стольких шоу поучаствовал, что многим даже и не снилось! Если поступит предложение не из передачи Слуцкого и Дзюбы, а другой программы, то обязательно соглашусь. Не буду орать и хвастаться, куда бы пошел, нашему поколению это не надо. Зато в памяти мы остаемся хорошими людьми — это главное!» — приводит слова Мостового Sport24.

52-летний Слуцкий тренировал «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл», «Витесс», «Рубин» и сборную России. Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В ноябре 2022 года Слуцкий был отправлен в отставку из «Рубина», с тех пор он не занимался тренерской деятельностью.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599990-mostovoy-ni-v-koyem-sluchaye-ne-poshelby-na-shou-slutskogo-i-dzyuby-nikogda
Александр Мостовой
Футбол
Леонид Слуцкий
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