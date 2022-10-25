Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:43

Мостовой о «Спартаке» в 90-е: «Чемпионы какой России? Против «Луча» из Владивостока?»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Новости

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что успехи красно-белых в 90-е нельзя сравнивать с нынешними результатами «Зенита».

«Сравнивать 90-е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000-х началась какая-то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.
Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться. Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом, если кто-то получает травму, они могут еще кого-то купить. Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто-то не играет в «Зените». Ну, давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете, при таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», — сказал Мостовой сайту matchtv.ru.

В 90-е годы «Спартак» 7 раз становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

«Зенит» становился чемпионом России в последних 4 сезонах подряд. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга лидирует в таблице после 14 туров с 36 очками, отрыв от идущего на второй строчке «Спартака» составляет 7 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 1
Реал 0
1-й тайм

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
50
32
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с РФ
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Бородин: «Недовольство игроков «Сочи» Гараниным? Пишите о спорте, а не всякую *****»
Точилин отреагировал на новость о недовольстве игроков «Сочи» тренером Гараниным
Лоза жестко раскритиковал «Сочи» после разгромного поражения от «Зенита»
Часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным
За два месяца от Урунова отказались «Спартак» и «Урал». Что не так с его карьерой?
Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе итальянских клубов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бородин: «Недовольство игроков «Сочи» Гараниным? Пишите о спорте, а не всякую *****»