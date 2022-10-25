Мостовой о «Спартаке» в 90-е: «Чемпионы какой России? Против «Луча» из Владивостока?»

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что успехи красно-белых в 90-е нельзя сравнивать с нынешними результатами «Зенита».
«Сравнивать 90-е с нынешним временем нельзя. Тогда было совершенно другое — страна развалилась, не было ни футбола, ничего. «Спартак» просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами. Вы помните, что тогда творилось в стране, только в 2000-х началась какая-то стабилизация. Сравнивать нынешнее доминирование «Зенита» с тем, что было тогда, я не буду.
Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться. Что касается «Зенита», то я еще года два назад говорил, что питерцы надолго будут лучшей командой страны с таким составом. При этом, если кто-то получает травму, они могут еще кого-то купить. Я всегда удивляюсь, когда жалуются, что кто-то не играет в «Зените». Ну, давайте возьмем Малкома, Вендела, Клаудиньо и Ловрена в «Спартак». Вы думаете, при таком раскладе будут играть Пруцев, Умяров и так далее? Конечно, не будут», — сказал Мостовой сайту matchtv.ru.
В 90-е годы «Спартак» 7 раз становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.
«Зенит» становился чемпионом России в последних 4 сезонах подряд. В нынешнем сезоне команда из Санкт-Петербурга лидирует в таблице после 14 туров с 36 очками, отрыв от идущего на второй строчке «Спартака» составляет 7 очков.
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