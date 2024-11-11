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Сегодня, 09:38

Мостовой заявил, что поработал бы спортивным директором «Спартака»

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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился мнением об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».

«Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришел. В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

Сейчас придет кто-то еще. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошел, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», — сообщил Мостовой Metaratings.ru

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике».

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

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