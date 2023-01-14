Мостовой: «Я бы пригласил Месси в «Спартак». Он бы прервал гегемонию «Зенита»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что хотел бы видеть в составе красно-белых нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого футболиста, я бы пригласил Месси в команду. Уверен, он помог бы клубу! Он даже Аргентину сделал чемпионом мира! Уже 20 лет всем помогает, елки-палки. Считаю, что Месси в «Спартаке» убрал бы «Зенит» с трона — уверен в этом, их гегемонии не было бы больше.
Думаю, Месси до 40 лет будет играть, а потом перейдет в защиту и его никто в мире не сможет обыграть. Он на три шага вперед все знает и всех обыгрывает! Он гений», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ», контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.
В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
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