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Сегодня, 12:10

Мостовой заявил, что Промес усилит «Спартак» в матче с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

«На первый план в этом матче могут выйти судейские решения, чего не хотелось бы. Фаворита в игре нет, но думаю, что шансы 55 на 45 в пользу «Спартака», все-таки дома играют. В эмоциональном плане сейчас «Спартак» на ходу. Но, повторюсь, не хочется, чтобы судья вышел на первый план. Игра будет очень интересная. Плюс у «Спартака» вернулся Промес, он 100 процентов усилит команду в матче с «Ростовом», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров чемпионата России-2022/23 красно-белые занимают третье место с 48 очками, ростовчане идут на второй строчке с 49 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sejchas-spartak-na-hodu-plyus-promes-usilit-komandu-v-matche-s-rostovom/
Александр Мостовой
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