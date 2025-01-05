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Сегодня, 16:58

Мостовой: «С удовольствием поеду на сборы с «Динамо» в Катар»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что с удовольствием отправился бы вместе с «Динамо» на зимние сборы в Катар.

«Поехать на сборы с «Динамо»? С удовольствием поеду, если позовут, конечно. Но пока не общался даже на эту тему», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В августе 2023 года бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России приступил к обучению в академии Российского футбольного союза, а в ноябре 2024 года прошел стажировку в «Динамо».

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
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