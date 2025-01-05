Мостовой: «С удовольствием поеду на сборы с «Динамо» в Катар»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что с удовольствием отправился бы вместе с «Динамо» на зимние сборы в Катар.

«Поехать на сборы с «Динамо»? С удовольствием поеду, если позовут, конечно. Но пока не общался даже на эту тему», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

В августе 2023 года бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России приступил к обучению в академии Российского футбольного союза, а в ноябре 2024 года прошел стажировку в «Динамо».

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.