Мостовой: «С «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой признался, что поражение красно-белых в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) стало для него неожиданным.

«Я не ждал поражения. Я думал, что ничья будет как минимум, а вообще «Спартак» — фаворит. Да, с «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна. Я не верил, что «Спартак» проиграет. Тем более команда набирает форму вроде бы, судя по последним матчам. Но стоит отметить, что по игре, по моментам это заслуженное поражение «Спартака». Он играл плохо. Это в очередной раз наводит на мысли о том, что «Спартак» все-таки как был, так и остается нестабильным, к сожалению», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».