Мостовой заявил, что «Спартак» обыграет «Ростов»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится в Москве.

«Все-таки думаю, спартаковцы выиграют в один мяч. Хотя с «Краснодаром» произвели удручающее впечатление. Впервые за 2,5 года на свою бывшую команду пришел, и такую «божественную» игру увидел. Хотя при счете 0:2 сказал друзьям, с кем сидели: «Сейчас все поменяется, будут «долбить» вперед, поборются там, и получат пенальти». Так и вышло», — приводит слова Мостового «КП Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.