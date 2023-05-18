Мостовой: «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал тенденцию в московском клубе назначать молодых иностранных тренеров.

«Посмотрите на последних тренеров «Спартака» — главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно. «Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились. А русская тренерская школа простаивает — наши легенды сидят без работы. Черти что», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

С 2019 по 2021 год «Спартак» возглавлял немец Доменико Тедеско, с декабря 2021-го по июнь 2022-го команду тренировал итальянец Паоло Ваноли. Летом прошлого года на пост главного тренера московского клуба был назначен 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. На данный момент «Спартак» под руководством Абаскаля занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.