Мостовой заявил, что «Спартак» смешит людей трансфером Барко

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход в «Спартак» аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

Контракт с 25-летним футболистом подписан до лета 2027 года, сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

— «Спартак» вновь смешит людей — откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл. Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Ранее Барко выступал за аргентинский «Ривет Плейт». В сезоне-2023/24 полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Аргентины, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.