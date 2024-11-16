Мостовой: «О тренерской деятельности пока молчу»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о перспективах работы главным тренером.

«О тренерской деятельности пока молчу. Спокойно к этому отношусь. Посмотрим, я в свободном плавании», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.