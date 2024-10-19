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Сегодня, 20:48

Мостовой — об игре Абены: «Показалось, что у него 5-6 лишних килограммов»

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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил игру защитника красно-белых Миенти Абены в матче 12 тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Еще в игре с «Локомотивом» показалось, что у него 5-6 лишних килограммов. Те, кто занимались футболом, знают, что за несколько лишних граммов могут штрафовать. А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику. Да, всех собак вешать на него не стоит, но сыграл он в любом случае неважно», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена

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