Мостовой заявил, что у Пиняева есть футбольный дар

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«У Сергея Пиняева есть футбольный дар. Это видно по его движению на поле, по работе с мячом. Конечно, на фоне остальных российских игроков он из-за этого выделяется, но Пиняев еще ничего не достиг, чтобы считаться звездой. Если мы говорим о европейских перспективах, то там таких Пиняевых сотни. Надо прибавлять и заявлять о себе, если хочет уйти в хороший европейский клуб. Но последнее время в основном сказки рассказывают да небылицы: то Захарян в «Челси», то кто-то в Италию переходит. Агенты воду мутят, а у парней голова потом кругом идет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Сергей Пиняев провел 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего нападающего в 7 миллионов евро.